Alessando Sperduti sarà Tommaso Masini assistente di Leonardo nella serie tv Rai: a Unomattina intervista all’attore

Alessandro Sperduti sarà Tommaso Masini nella serie tv su Leonardo. Il giovane attore, 33 anni, interpreta l’assistente del genio nella fiction Rai, in onda su Rai 1 da martedì 23 marzo. Sperduti è stato ospite di Unomattina, dove ha rilasciato un’intervista sulle sue passate esperienze professionali.

Alessandro Sperduti e il personaggio di Tommaso Masini, assistente di Leonardo

Ha detto Sperduti: “Sono contento di questo personaggio, è stato fonte di grande ispirazione per me perché riesce a vivere un crescendo di emozioni durante tutta la storia”.

In questa serie tv su Leonardo ha recitato con Matilda De Angelis, della quale ha detto: “Si tratta della prima occasione di lavoro assieme con Matilda, ma le ho già ripetuto un’infinità di volte che è un fenomeno”. In studio si era materializzato un cartonato dell’attrice, diventata famosa in Italia per aver condotto con Amadeus una delle serate del Festival di Sanremo.

Alessandro Sperduti e il ruolo di Tenentino di Olmi in Torneranno i prati

Tenentino di Olmi in Torneranno i prati è stato il ruolo che è rimasto più nel cuore di Alessandro: “Per me è stata un’esperienza surreale, in quanto il primo incontro con Olmi è avvenuto proprio ad Asiago poco prima delle riprese per spiegarmi le scene. Io sono miope, il direttore di scena mi chiese di mettermi in costume e togliermi gli occhiali prima di parlare con lui, quindi tutta la chiacchierata fu decisamente molto sfocata”.

Alessandro Sperduti è stato Piero de Cosimo de Medici nella serie I Medici

Nella serie I Medici Alessandro Sperduti aveva recitato la parte di Piero de Cosimo de Medici, al fianco di attori come Dustin Hoffman. “Emozionante! Quando mi hanno detto che avremmo dovuto fare la lettura copione con gli attori in cui era presente anche lui, mi sono pietrificato. Poi avevo solo due battute all’inizio ma ero agitatissimo. Lui comunque ha saputo mettere subito tutti a proprio agio, è un vero professionista”.