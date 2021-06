Alessandra Amoroso chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, Francesca Amoroso, Instagram, quanti dischi ha venduto. A Verissimo, nella puntata di oggi 19 giugno, va in onda l’intervista alla cantante Alessandra Amoroso. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è nata il 12 agosto del 1986 a Galatina, in provincia di Lecce. Ha 34 anni. E’ alta 165 cm. Partecipa da giovanissima a diverse competizioni locali e nel 2007 vince la seconda edizione del concorso pugliese Fiori di Pesco. A 17 anni partecipa ai provini per Amici di Maria De Filippi, viene scartata ma riesce ad entrare nel talent show nell’ottava edizione.

Stefano Settepani, figli, Instagram, curiosità e vita privata di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è stata fidanzata con il suo manager, Stefano Settepani. I due si sono conosciuti nel 2015 ad Amici di Maria De Filippi, dove Settepani era tra i produttori esecutivi. Settepani si era già sposato e ha due figlie. Lui e la cantante non si sono mai sposati e nel 2020 la stessa Amoroso ha confermato le voci di una rottura. La cantante non ha figli. Profilo Instagram: Alessandra Amoroso (@amorosoof).

La cantante ha una sorella, Francesca. Le due si passano cinque anni di differenza. E’ sposata e ha un figlio, Andrea. Vive e lavora a Lecce.

Alessandra Amoroso è entrata nel Guinness dei primati per aver duettato con quanta più gente possibile in appena due minuti. 19 duetti in due minuti.

Oltre al canto la Amoroso ha due grandi passioni, il nuoto e l’equitazione. E’ molto legata a Tiziano Ferro e Maria De Filippi, che considera la sua “mamma adottiva”.

Quanti dischi ha venduto

Nel corso della sua carriera la cantane ha venduto più di 2 milioni e mezzo di copie. Tra i cantanti passati per il palco di Amici è quella che ne ha venduti di più.

La carriera di Alessandra Amoroso

Il primo singolo della cantante è Immobile, che raggiunge la prima posizione della Top Singoli e viene certificato disco di platino dalla FIMI. Nel 2009 accede alla fase serale di Amici vincendo, riceve poi il premio della critica e una borsa di studio.

Nel 2009 esce il suo secondo singolo, Stupida, che ottiene un grande successo e anticipa l’uscita del suo primo EP, intitolato anch’esso Stupida. Diventa disco d’oro e viene certificato doppio disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute. In occasione degli annuali Wind Music Awards, riceve due dischi multiplatino per le vendite dell’EP. Dopo un lungo e prolifico tour, esce il suo primo album, Senza nuvole, anticipato dal singolo Estranei a partire da ieri. Sempre nel 2009 affianca Gianni Morandi nella conduzione del varietà Grazie a tutti.

Nel corso della terza e della quarta serata del Festival di Sanremo 2010, la cantante partecipa nelle vesti di ospite duettante. Interpreta il brano Per tutte le volte che… con Valerio Scanu, che risulterà poi vincitore del festival. Nello stesso anno pubblica il suo secondo album, Il mondo in un secondo, che diventa disco di platino.

Il terzo album della Amoroso è Amore puro, pubblicato nel 2013. Seguono Alessandra Amoroso nel 2015, realizzato in lingua spagnola, Vivere a colori nel 2016 e 10, pubblicato nel 2018.

