Alessandra Amoroso chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera, la cantante ospite a Verissimo. Alessandra Amoroso ospite a Verissimo, talk-show condotto da Silvia Toffanin. Va in onda su Canale 5 ogni sabato pomeriggio dalle ore 16.00 circa.

Durante Verissimo, l’ospite si racconta a 360° gradi, parlando della sua vita privata ma anche, se non soprattutto, dei suoi prossimi progetti professionali.

La Amoroso sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, per presentare il suo ultimo successo. Un duetto da brividi con Emma Marrone (anche lei tra gli ospiti della trasmissione televisiva di Mediaset).

Alessandra Amoroso chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera, la cantante ospite a Verissimo

Alessandra Amoroso ha 34 anni ed è nata a Galatina il 12 agosto 1986. La Amoroso non è sposata e non ha figli. Non sappiamo molto altro della sua vita privata perché la cantante è una persona molto riservata.

Non sappiamo se in questo momento è impegnata sentimentalmente ma sappiamo che il suo ex fidanzato è il suo manager Stefano Settepani.

Alessandra Amoroso chi è: carriera della cantante ospite a Verissimo

Come scrive Wikipedia, raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act, dove ottiene anche una candidatura come Best Worldwide Act. Ha inoltre ricevuto altre nomination ai World Music Award, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.