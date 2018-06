ROMA – Alessandra Appiano è stata trovata morta domenica 3 giugno a Milano. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva si sarebbe tolta la vita a 59 anni, secondo le autorità che parlano di “gesto volontario“. E intanto spuntano dei post su Facebook inquietanti, in cui la Appiano parlava della sua stanchezza e di dover imparare a volersi bene: “Un abbraccio a tutti gli esseri umani che si sentono fragili in questo periodo”.

Negli ultimi tempi sulla sua pagina Facebook Alessandra dimostrava un disagio, una fragilità che condivideva con i suoi amici e follower, ma che nessuno ha colto. Nel post pubblicato un mese fa, si leggeva:

“Lo sapevo: mai anticipare nulla. Soprattutto riguardo una cosa a cui tieni. Domani non potrò parlare de “Il bicchiere mezzo pieno” a Storie Italiane, perchè il “simpatico” Italo mi comunica ora via sms che il treno con cui sarei dovuta partire stasera è in ritardo di 80 minuti. Arrivare a mezzanotte a Roma, affannarmi alla ricerca di un taxi, trovarmi in hotel a un orario in cui non posso più nemmeno cenare, alzarmi domattina all’alba per trucco e parrucco stravolta di stanchezza non lo riesco a fare… Per la prima volta in vita mia getto la spugna su un impegno di lavoro. Vuol dire che devo prendere atto di essere troppo stanca. E che devo prendermi cura di me, e volermi bene anche da negazione della wonder woman. Un abbraccio a tutti gli esseri umani che si sentono fragili in questo periodo…”.