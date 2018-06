ROMA – Alessandra Appiano, il ricordo commosso di Rita Dalla Chiesa: “Non ci ha mai chiesto aiuto”. Spesso ospite di trasmissioni televisive come “Storie Italiane”, “La vita in diretta” e “Mattino 5”, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Alessandra Appiano ha lasciato un segno bellissimo e indelebile nel pubblico e nelle persone che l’hanno conosciuta, ora mittenti di tantissimi messaggi social volti a sottolineare la gentilezza della donna e della professionista, vincitrice del premio Bancarella nel 2003 con il suo primo romanzo “Amiche di salvataggio”.

“Nessuno ha la pretesa di giudicare un gesto volontario che ha sconvolto tutti”, ha affermato Francesco Vecchi, conduttore di Mattino Cinque, lanciando un servizio sulla giornalista moglie del giornalista e scrittore Nanni Delbecchi. Ospite del programma è stata Rita Dalla Chiesa, molto amica della scrittrice verso la quale ha avuto parole cariche di affetto.

“Un’educazione rara. Era una donna che sembrava ed era piena di vita. Solidale nei confronti di tutti. Nei momenti difficili mi è sempre stata vicina. È stata mia autrice nel programma ‘Il trucco c’è’ con Diego della Palma. Da ieri mi sto chiedendo se anche io e altre persone abbiano sbagliato qualcosa… Non ha mai chiesto aiuto” ha confidato Rita Dalla Chiesa. “Noi amiche non abbiamo potuta aiutarla. Quando si sta male bisogna imparare a dirlo,perché quando si spengono le telecamere… Che ne sappiamo cosa c’è dentro?”.