Alessandra Appiano, lo sfogo di Antonella Clerici: "Com'è possibile..."

ROMA – Alessandra Appiano, scrittrice e giornalista nota anche in Tv, si sarebbe tolta la vita a Milano, a 59 anni. E Antonella Clerici stenta ancora a crederci e sui social si chiede:

“Com’è possibile non capire un vuoto cosi profondo in un volto bellissimo e sempre sorridente?”.

Per gli inquirenti che l’hanno trovata senza vita nel suo appartamento di Milano si è trattato “di un gesto volontario”. La morta di Alessandra Appiano, 59 anni compiuti da pochi giorni, scrittrice, giornalista, conduttrice tv, ha destato sconcerto in quanti la conoscevano.

Aveva vinto con il suo primo romanzo “Amiche di salvataggio” il premio Bancarella nel 2003 ed era stata autrice di numerosi altri libri tradotti in paesi europei. In tv aveva condotto tra gli altri programmi come Il trucco c’è, Passaparola e Vivere bene.

A maggio 2017 era uscito il suo ultimo libro “Ti meriti un amore”. Nell’ultima recensione pubblicata sul suo profilo Facebook Alessandra Appiano ricorda ai suoi lettori che “ogni ferita va curata con pazienza e costanza. Perché è cosi che nasce il legno di betulla più ricercato: dallo sforzo del tronco di riparare se stesso, stagione dopo stagione, cicatrice dopo cicatrice”.