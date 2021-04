Chi è Alessandra Celentano, uno degli ospiti di oggi, sabato 17 aprile, a Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Alessandra Celentano: padre, età, altezza, Instagram

L’ex ballerina e coreografa ha insegnato danza classica. E’ la nipote di Adriano Celentano. Suo padre non è quindi Adriano Celentano anche se molti lo pensano (e lo cercano).

Attualmente è impegnata nella scuola di Amici nel ruolo di insegnante e giudice. Insieme a lei ci sono Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Alessandra Celentano è nata il 17 Novembre 1966 a Milano ed ha 54 anni. E’ alta 177 Centimetri e pesa 68 chili. Il suo segno zodiacale è lo Scorpione.

Il suo profilo Instagram è @alessandra.celentano dove conta 380mila follower.

Alessandra Celentano: carriera, Amici e sidrome dell’alluce rigido

Alessandra Celentano studia danza classica ed esordisce professionalmente a Reggio Emilia. Nel 1980 è prima ballerina nel corpo di ballo Aterballetto. Dopo questa esperienza ricopre il ruolo di insegnante per le scuole di balletto più importanti d’Italia, come la Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli. Dopo aver danzato presso Opera di Stato a Budapest è approdata in tv nel 2003 nel talent diretto da Maria De Filippi. In tv ha partecipato anche a Selfie, le cose cambiano e a Pechino Express nel 2014 accanto al coreografo Corrado Giordani.

Nel 2017, Alessandra si è sottoposta ad un intervento chirurgico per via della sindrome dell’alluce rigido molto diffusa tra i ballerini. A causa del problema, Alessandra ha passato un periodo molto difficile.

Alessandra Celentano, marito e figli

Alessandra Celentano, nel 2006 si è sposata con Angelo Trementozzi, di professione finanziere e maestro di karate. Originario di Roma, Trementozzi è più giovane di qualche anno rispetto ad Alessandra.

La coppia era convolata a nozze nel 2006 per separarsi nel 2012. I due, malgrado la rottura sono rimasti in buoni rapporti. Alessandra non ha figli ma ha una nipote, Valentina, figlia della sorella Adriana. Al momento non è noto se abbia o meno un nuovo compagno.