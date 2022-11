Alessandra Celentano: "Sono casta da 13 anni. Quelli più giovani non li guardo. Quelli della mia età invece..."

La professoressa di Amici, Alessandra Celentano, intervistata da Francesca Fagnani, ha detto di non fare sesso da 13 anni.

“Sono casta da 13 anni (…) Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”.

“Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?” ha quindi chiesto la conduttrice. “Questo è un vero gossip – dice la Celentano – non lo sa nessuno”, ha aggiunto ancora, seguita dall’ironia di Fagnani: “Vedrà adesso quante proposte…”.

La maternità mancata

Riguardo al delicato tema della maternità mancata: “Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”, ha confidato poi la coreografa. E sulla nota lite in studio con Maria De Filippi durante una puntata di Amici: “Non ci siamo parlate per un po’” ha ammesso, glissando su chi delle due abbia poi chiesto scusa all’altra. Infine, alla domanda se abbia mai chiesto scusa ad un allievo: “Assolutamente… non esiste”.