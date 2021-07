Alessandra De Stefano chi è, età, dove e quando è nata, Philippe Brunel, vita privata, Il processo alla tappa, dove vive, Instagram, biografia. La giornalista Alessandra De Stefano conduce questa sera 30 luglio il programma Il Circolo degli Anelli. Il programma è uno speciale dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, Instagram, biografia di Alessandra De Stefano

Alessandra De Stefano è nata a Napoli il 17 marzo del 1966. Ha 55 anni. Appassionata di ciclismo, diviene giornalista professionista nel 1995. Membro della redazione di Rai Sport dal 1992, diventa inviato speciale nel 2000. Profilo Instagram: destefano_alessandra.

Il marito Philippe Brunel, figli, dove vive curiosità e vita privata di Alessandra De Stefano

La giornalista è molto riservata riguardo la sua vita privata. E’ sposata dal 2006 con Philippe Brunel, scrittore e giornalista francese che lavora a L’Équipe. Non ci risulta che abbiano figli. Vive tra Roma e Parigi.

La giornalista ha vinto una borsa di studio per frequentare la Columbia University di New York. Per motivi familiari ha deciso di rinunciare. Dal 2010 è la prima donna a condurre Il processo alla tappa.

La carriera di Alessandra De Stefano

Dal 2000 è sempre presente sul traguardo di tutti i principali eventi ciclistici trasmessi dalla Rai, seguendone oltre 30 edizioni complessive. Ha partecipato a quattro edizioni dei Giochi olimpici estivi e due edizioni di quelli invernali.

Dal 2010 è la prima donna a condurre Il processo alla tappa, programma creato da Sergio Zavoli in onda su Rai3. Nel 2011 pubblica il suo libro Giulia e Fausto, la storia dell’amore segreto tra il Campionissimo e la Dama Bianca. Dal 2014 conduce i programmi del Giro d’Italia, che lascia nel 2019 dopo la nomina a vicedirettrice di Rai Sport. Torna poi alla conduzione del Processo alla Tappa l’anno successivo.

Dal 2021 conduce la trasmissione Il circolo degli anelli su Rai2, programma di commento alle gare del giorno delle Olimpiadi di Tokyo 2020.