Alessandra Ferri, chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, marito, figlie, Sting, Baryshnikov

Alessandra Ferri è tra gli ospiti di oggi, venerdì 29 aprile, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai Uno. Ma chi è Alessandra Ferri? Che cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Chi è, dove e quando è nata, età: la biografia di Alessandra Ferri

Alessandra Ferri è una ballerina italiana. E’ nata a Milano il 6 maggio del 1963, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha dunque 58 anni di età.

Ha iniziato a studiare danza al Collegio Bianconi di Monza, quindi alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, a Milano.

A 15 anni vince una borsa di studio assegnata dal British Council, prima volta per una danzatrice, e grazie a questa si trasferisce a Londra per continuare gli studi presso la Royal Ballet School.

Nel 1980 entra a far parte della compagnia del Royal Ballet dopo aver vinto il prestigioso Prix de Lausanne, concorso internazionale per studenti di danza.

Proprio con il Royal Ballet vive nel 1983 l’anno della sua affermazione: a diciannove anni viene promossa prima ballerina, riceve il Lawrence Olivier Award e viene nominata ballerina dell’anno dalla rivista Dance and Dancers e dal New York Times.

Nel 1985, su invito di Mikhail Baryshnikov, si trasferisce all’American Ballet Theatre in qualità di prima ballerina.

Con la compagnia americana va in tournée in tutto il mondo e nel 1987 recita per il grande schermo nel film Giselle (The Dancers) di Herbert Ross.

Negli anni novanta è ospite in tutto il mondo. È l’unica ballerina italiana del Novecento a essere invitata come stella dall’esclusiva compagnia di balletto dell‘Opéra di Parigi (nel 1992 per Carmen e nel 1996 Notre-Dame de Paris, entrambi lavori di Roland Petit) e al Teatro Marijnskij di San Pietroburgo con il Balletto Kirov (nel 2000 per Manon).

Alessandra Ferri: la tv, la fotografia, la musica

Nel 1992 il film televisivo La luna incantata, prodotto dalla Rai, vince la Palma d’oro nella sezione Film musicali del Festival della Televisione di Cannes.

Nel 1997 pubblica il libro Aria, del quale è modella e coautrice insieme con Fabrizio Ferri: le fotografie sono state realizzate a Pantelleria con tecnica digitale.

Nel 1998 è protagonista con Sting del cortometraggio Prélude, con la regia di Fabrizio Ferri, presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Dal 1992 fino al 2007 è stata legata al Teatro alla Scala, come prima ballerina assoluta.

Nel 2015 e nel 2017 danza alla Royal Opera House in Woolf Works, un balletto ispirato agli scritti di Virginia Woolf. Per la sua performance vince il Laurence Olivier Award per l’eccellenza nella danza.

È ospite della seconda edizione dello show di Roberto Bolle Danza con me.

Marito, figli: la vita privata di Alessandra Ferri

Alessandra Ferri è stata sposata con il fotografo Fabrizio Ferri, da cui ha avuto le figlie Matilde (nata nel 1997) ed Emma (nata nel 2002).