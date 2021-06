Chi è Ross McCall, futuro marito di Alessandra Mastronardi? L’attrice, amatissima protagonista della fiction L’Allieva e di molti altri film e serie di successo, ha confermato i rumors sulle sue nozze. Ma non saranno così imminenti come si vociferava.

In una intervista al settimanale F, Mastronardi ha spiegato che McCall, al quale è legata da circa 4 anni, le ha fatto la proposta. E lei ha risposto sì, ma non hanno ancora fissato la data.

Ross McCall, chi è il futuro marito di Alessandra Mastronardi

Originario di Port Glasgow, in Scozia, Ross McCall ha dieci anni in più di Alessandra Mastronardi ed è anche lui un attore. Molto celebre in patria, ha recitato in diversi film e serie tv come Band of Brothers – Fratello al fronte e White Collar.

Classe 1976, Ross McCall è nato il 13 gennaio sotto il segno zodiacale del Capricorno. Ha 45 anni.

Giovanissimo, a soli 13 anni, inizia a recitare apparendo al fianco di Freddie Mercury nel video musicale di The Miracle, celebre canzone dei Queen. Nel 1993 è stato scelto come protagonista di The Return of the Borrowers, serie televisiva per bambini della BBC.

Nel 2005, Ross McCall ha recitato in Green Street film drammatico, in seguito ha preso parte a White Collar e ha realizzato un documentario su un viaggio nelle Isole Faroe a sostegno della campagna di Sea Shepherd Operation Sleppið Grindini.

Prima di conoscere Alessandra Mastronardi, è stato legato all’attrice americana Jennifer Love Hewitt.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall, le nozze e il problema coi parenti

“Questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima coi parenti – ha detto Mastronardi- che pensavano non li avessi invitati. Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado”.

“È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro”, ha aggiunto.

Quindi spiega che “potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”.

La storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall

La storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall inizia nel 2017 sul set del film About Us, girato a Roma.

“Abbiamo avuto alti e bassi – racconta lei – ma questa convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri”.

“Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Stiamo riuscendo ad amalgamarci e, quindi, siamo più forti”.