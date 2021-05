Alessandra Moretti chi è, età, altezza, ex marito Tommaso Giuntella, figli, vita privata, ex Massimo Giletti, vero nome, biografia e carriera (foto Ansa)

Chi è Alessandra Moretti età, altezza, ex marito Tommaso Giuntella, figli, vita privata, ex Massimo Giletti, vero nome, biografia e carriera della politica italiana. La Moretti è tra gli ospiti di Dritto e rovescio. Ogni giovedì alle 21.20 in diretta dallo Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Alessandra Moretti

La Moretti è nata a Vicenza il 24 giugno 1973 (età 47 anni). E’ alta 175 cm per un peso forma di circa 55 kg. E’ nota con il suo nome di battesimo quindi sappiamo che non utilizza soprannomi o nomi d’arte. Alessandra Moretti è una politica italiana, europarlamentare del Partito Democratico iscritta al gruppo dei Socialisti Democratici.

L’ex marito Tommaso Giuntella, i figli: vita privata di Alessandra Moretti

Riportiamo le informazioni note sulla vita privata di Alessandra Moretti. E’ stata sposata con Tommaso Giuntella e ha due figli: Guido e Margherita. Oltre al matrimonio, ha avuto certamente una relazione sentimentale con il conduttore televisivo Massimo Giletti ma anche questa è terminata. Attualmente non sappiamo se è single o meno.

Alessandra Moretti e la polemica con Rosy Bindi nel 2015

In vista delle elezioni regionali in Veneto del 2015, in più occasioni Alessandra Moretti si è autodefinita una “ladylike“. Come ricorda Wikipedia, ha rivendicato la necessità che le donne in politica debbano essere esteticamente belle, curate ed eleganti, criticando esplicitamente lo stile austero e l’aspetto fisico di Rosy Bindi, la quale a suo dire “mortificava la femminilità”. Tale posizione è stata molto criticata da più parti.