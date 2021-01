La famiglia Battista sta passando un momento veramente difficile perché sia Alessandra che la figlia Anna sono ricoverate a causa di questa malattia.

Non solo, Alessandra e Anna si trovano in due ospedali diversi.

Il primo post social di Alessandra Moretti sul ricovero da Covid.

“Ho il Covid 19 con tutti i suoi sintomi,40 di febbre…una roba mai vista,sto una me*da.

Mi faranno una rx per scongiurare una polmonite che ahimè mi auguro di non avere già.

Sono Preoccupata fino all’osso per mia figlia ,anche MAURIZIO è positivo ed è lui che ha iniziato 3 giorni fa con un misero raffreddore (infatti è asintomatico).

IO sono TANTO delusa,sono stata in casa E QUANDO SONO USCITA non è servito a nulla proteggermi e stare attenta ai limiti del maniacale anche perché poi Lui si è esposto molto piu di me.

(Alle volte mi sono sentita pure esagerata )e lui è asintomatico,noi invece lo abbiamo preso con tutti i sintomi abbastanza severi.

Scrivo questo post per tutti coloro che hanno avuto contatti con noi(con ME davvero pochi E SEMPRE CON LE DOVUTE PRECAUZIONI).

Peraltro ha iniziato anche Anna a stare poco bene e io sono affranta,triste.

Cari ragazzi questo Covid è roba seria e ve lo dico mentre piango.

A VOI CHE vi togliete la mascherina “perché io tanto l’ho avuto ora sono immune”…

E QUANTI ME LO HANNO DETTO QUESTO!oppure voi che “vabbè ma sono giovane che vuoi che mi prenda”, e ancora voi che invece ve ne fregate così per partito preso.

Perdonatemi ma con 40 di febbre posso permettermi di scrivere questo e altro.

Mi logora la paura per Anna,già vittima di una polmonite interstiziale 11 mesi fa che la stava conducendo in terapia intensiva, per mio padre soggetto a rischio.

Non c è nessuna intenzione politica nelle mie parole,nelle mie posizioni,non me ne sono mai interessata…

Ma di certo posso asserire che si,mi sta sul c*zzo chi minimizza, chi inneggia e alimenta idee negazioniste…

si signori mi state sul caz*o.

E non faccio sconti,ho un sacco de pacchetti col va**anc*lo pronto,pure per chi mi sta vicino”.