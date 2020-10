Alessandra Mussolini è caduta rovinosamente durante le prove di Ballando con le Stelle. Ora si trova in ospedale.

Alessandra Mussolini è stata vittima di un incidente durante le prove di Ballando con le Stelle ed è stata trasportata in una clinica romana, dove i medici stanno valutando i danni riportati. L’indiscrezione arriva da Dagospia.

La concorrente sarebbe caduta mentre ballava con il suo maestro, il cubano Maykel Fonts, sbattendo la faccia al suolo.

La nipote di Benito Mussolini è tra i protagonisti più controversi di quest’edizione del talent show di Rai1. In particolare, sono noti i suoi battibecchi con il giudice Selvaggia Lucarelli.

Incidente confermato da La Vita in Diretta

Alberto Matano, nella puntata de La vita in Diretta di oggi, ha confermato la notizia.

Il conduttore ha spiegato che Alessandra Mussolini era attesa come ospite. Tuttavia, non è stato possibile per lei presenziare alla puntata, proprio per via dell’infortunio.

“Dovevamo avere in collegamento Alessandra Mussolini e Maykel Fonts ma c’è una notizia dell’ultima ora. Durante una presa con Maykel, Alessandra è caduta e ora è diretta in una clinica romana per valutare cosa è accaduto. Ce lo confermano da Ballando con le Stelle”.

Alessandra Mussolini spiega cosa è successo

In una serie di Instagram Stories pubblicate da Maykel Fonts, la Mussolini si copre il viso e spiega alla madre in videochiamata cosa è successo.

“Ho fatto una TAC, non si è rotto niente. Cosa è successo? Ma niente, ho sbagliato. Mi sono messa dietro a Maykel mentre ballava. Ma non mi sono rotta niente. Ora torno a casa, non posso ballare”. (fonte DAGOSPIA)