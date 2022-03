Alessandra Mussolini chi è, età, dove e quando è nata, ex marito, figli, vita privata, Instagram, dove vive, laurea, biografia e carriera

Alessandra Mussolini è la vittima di uno scherzo organizzato dallo show Le Iene. Il programma è in onda questa sera 9 marzo su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, laurea, biografia di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini è nata a Roma il 30 dicembre del 1962. Ha 59 anni. È nipote di Benito Mussolini e figlia di Romano Mussolini e di Maria Scicolone. A 14 anni partecipa al film di Ettore Scola Una giornata particolare insieme alla zia Sophia Loren e conduce con Pippo Baudo l’edizione 1981-82 di Domenica in. Nel 1994 finisce gli studi e si laurea in Medicina e Chirurgia. Vi sono dei sospetti riguardo alla sua carriera universitaria, nel merito dello scandalo di esami comprati che la vedono coinvolta. Nel 1990 si ritira dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla carriera politica.

Ex marito, figli, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Alessandra Mussolini

La Mussolini per molto tempo è stata legata al suo primo marito, Mauro Floriani. I due si sono sposati nel 1989 e dalla loro unione sono nati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. La coppia rimane insieme fino al 2013. Due anni dopo Floriani è stato condannato per prostituzione minorile nello scandalo delle baby-squillo dei Parioli. La Mussolini vive a Roma. Profilo Instagram: alemussolini_.

Dopo la parentesi televisiva ha tentato la carriera cinematografica lavorando anche con Renato Pozzetto ed Enrico Montesano. Nel 1982 ha publicato un LP di canzoni che aveva testi di Cristiano Malgioglio e che oggi viene considerato una rarità da collezione.

La carriera di Alessandra Mussolini

La Mussolini è stata europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo e in precedenza è stata più volte membro del Parlamento italiano per vari partiti di destra e centrodestra. Dal 2019 non occupa più alcun incarico nelle istituzioni e nel 2020 decide di lasciare la politica e di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Nello stesso anno è entrata nel cast dei concorrenti di Ballando con le stelle.

