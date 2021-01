Ospite di Live Non è la d’Urso, Alessandra Mussolini ha ripercorso tutta la sua vita privata e professionale. Parlando della mamma, Maria Scicolone, rivela: “Era bruna, poi si fece bionda per i tradimenti di papà. Per non soffrire, per non vedere i capelli biondi sulle giacche si fece bionda. Adesso sai che schiaffi…”.

“Adesso mamma sta bene con questa pandemia è più difficile, ma lei ora ci sta guardando”, spiega Alessandra Mussolini che aggiunge: “Io non ho cambiato vita, è la vita che cambia me. Con tutto quello che sta succedendo non voglio fare programmi, ma voglio vivere alla giornata”.

Alessandra Mussolini e l’incontro con Michael Jackson

Spazio anche ad un aneddoto legato a Michael Jackson, conosciuto in occasione di un concerto perché era amico di sua zia, Sophia Loren: “Gli piaceva saltare sul letto e amava gli ascensori antichi. Si affacciò al balcone a Via Nomentana e la gente era incredula. Si era portato il cuoco personale, invece mamma gli preparò le pizze fritte e ne mangiò sei”.

L’addio alla politica della Mussolini

Infine Alessandra Mussolini ha annunciato il suo addio ufficiale alla politica. “Mai più politica, basta. Non è che cambio vita, è la vita che cambia me. Non voglio mettermi paletti e fare programmi, voglio vivere alla giornata. Come va va”, ha precisato.