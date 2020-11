Alessandra Mussolini a testa in giù durante Ballando con le Stelle, hater scatenati: “Gliel’ha insegnato il nonno”

Alessandra Mussolini è finita nel mirino degli hater dopo l’ultima performance a Ballando con le Stelle. C’è chi ha paragonato la sua esibizione alla morte del nonno.

Hater scatenati contro Alessandra Mussolini nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La nipote del Duce è infatti finita per alcuni momenti a testa in giù, sorretta dal maestro cubano Maykel Fonts, e la scena ha suscitato alcune tristi battute.

Quella che per la giudice del programma Carolyn Smith è “la candela”, per il web si è trasformato nell’occasione di battutacce nei confronti di Alessandra Mussolini.

La Mussolini è stata anche colpita da un malore durante la presa, tanto da costringere Milly Carlucci a chiamare la pubblicità per favorire il soccorso all’ex parlamentare.

Le battute sulla morte del nonno

“È finita a testa in giù come il nonno”, è uno dei tweet apparsi poco dopo. “Coreografo della Mussolini. Silenzioso e eroico partigiano”, “Però cosi non vale, la Mussolini è avvantaggiata!”, scrivono altri che ricordano la morte di Benito Mussolini a piazzale Loreto.

“Vederla finire una coreografia con la mossa che gli ha insegnato il nonno mi ha regalato un momento di tenerezza”, è un altro dei commenti che si possono leggere sui social. (fonte TWITTER)