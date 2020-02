Alessandra Mussolini a Vieni da Me: “Ho lasciato la carriera da attrice perché…”

ROMA – Alessandra Mussolini è stata ospite di Vieni da Me nell’ultima puntata settimanale. Intervistata da Caterina Balivo, la politica e nipote di Benito Mussolini, ha aperto i cassetti della sua memoria raccontando della sua vita privata e professionale.

Si parte dall’infanzia, da un ricordo della nonna: “Quando a tavola c’erano le cotolette c’era sempre qualcosa che non andava. Nonna Romilda le usava quando era nervosa. Se si mangiava ragù era tutto tranquillo (ride, ndr)”. Poi un aneddoto sulla zia, l’attrice Sophia Loren: “Nonna si arrabbiò moltissimo quando zia non le dedicò l’Oscar”. “Mia sorella Elisabetta è l’opposto mio: calma, saggia, riflessiva. Con questa emergenza del coronavirus le ho chiesto se per muovermi a Roma facevo bene a prendere il bus. Lei mi ha risposto: “Prova.”

Sulla carriera da attrice: “Mia zia mi ha sempre detto che portavo un macignone sulle spalle. Quello del cognome. Ma non l’ho voluto mai cambiare. Dopo dieci film ho lasciato il cinema, mi ero resa conto che non faceva per me, e ho preso finalmente la Laurea in Medicina”. E su Pippo Baudo rivela: “Facemmo Domenica In. Poveraccio, con lui non è mai andata. Mi mise in imbarazzo, mi massacrava”.

Sul papà, che si separò dalla mamma quando aveva 4 anni: “E’ stato qualcosa che mi ha segnato. Non viverlo mi ha fatto male. Quando lui ha messo su famiglia con un’altra donna io e mia sorella lo abbiamo vissuto come un tradimento. Una volta, eravamo insieme all’altra figlia di mio padre. Fuori faceva freddo e lui disse: “Mettiti il cappello”. Io pensai: “Che carino, ha pensato a me”. Invece era riferito all’altra figlia. Ero gelosissima. Nonna poi lo metteva sempre in cattiva luce. Io lo adoravo e gli volevo bene ma non mi è andata mai giù”.

Sulle liti in tv: “Vittorio Sgarbi? Lui sta fuori… Ho fatto pure pace con Vladimir Luxuria. Tra Morgan e Bugo? Con Morgan tutta la vita. Bugo poteva restare e inventarsi pure lui la canzone. Tra Meghan Markle e Kate Middleton? Falsa, ipocrita non mi piace Meghan. Non gli puoi mettere poi come nome Archie, l’ha rovinato per tutta la vita. Tra Mark Caltagirone e Pamela Prati? Con Mark, è l’uomo ideale. Può essere tutto quello che tu vuoi”. (fonte VIENI DA ME)