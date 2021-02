Alessandra Tripoli a Storie Italiane: Eleonora Daniele: “E’ come tornare indietro nel tempo”

Alessandra Tripoli è stata ospite di Storie italiane con il suo piccolo appena nato venerdì 5 febbraio, e ha emozionato la conduttrice, Eleonora Daniele, anche lei mamma da poco. “È come se fossi tornata indietro di otto mesi”, ha commentato Daniele.

La ex maestra di Ballando con le stelle è stata ospite del programma Rai in collegamento da Hong Kong, dove si è trasferita insieme al marito, Luca Urso.

Alessandra Tripoli e il suo piccolo Liam

Durante il collegamento Alessandra Tripoli è apparsa con il suo piccolo Liam, mostrandolo per la prima volta al pubblico.

Una scena che ha emozionato non poco Eleonora Daniele, che otto mesi fa ha avuto la sua Carlotta.

“Sono emozionata di vederti – ha detto la conduttrice -. Per la prima volta decidi di far vedere in televisione il tuo bambino. Per me è come ritornare indietro nel tempo”.

Le lunghe chiacchiere tra Eleonora Daniele e Alessandra Tripoli

Eleonora Daniele e Alessandra Tripoli hanno chiacchierato a lungo durante il collegamento e la conduttrice ha annunciato che la ballerina sarà spesso ospite del programma, seppure a distanza.

Alessandra Tripoli ha raccontato i suoi primi momenti da neo mamma e il parto, di cui non ha nascosto le difficoltà.

E di fronte alle lacrime di Liam, Eleonora Daniele ha commentato: “E’ un pianto benedetto” e Simona Izzo, presente in studio, ha detto con ironia e lacrime di commozione agli occhi: “Certo, sta partecipando anche lui alla trasmissione”.

Alessandra Tripoli e il parto difficile

In un post affidato ad Instagram l’11 gennaio scorso Alessandra Tripoli aveva raccontato le difficoltà del parto, affrontato da sola per via delle restrizioni per il Covid: “Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele… ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta! Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu… la ragione della mia esistenza”.