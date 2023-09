Alessandra Viero chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, figli, Instagram, vita privata, Quarto Grado, biografia e carriera

Alessandra Viero è una giornalista e conduttrice televisiva, nota al grande pubblico per la conduzione di programmi come Segreti e delitti e soprattutto Quarto Grado. Scopriamo la carriera, la biografia e la carriera della giornalista.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Alessandra Viero

Alessandra Viero è nata il 16 aprile del 1981 a Sandrigo, in provincia di Vicenza. Ha 42 anni. E’ alta 173 cm. Si laurea all’Università di Trento in giurisprudenza con il massimo dei voti. Prima di concludere gli studi, però, la Viero collabora già con diversi giornali locali. Diventa giornalista professionista nel 2006.

Marito, figli, Instagram e vita privata

La giornalista è particolarmente riservata riguardo la sua vita privata. Tramite un suo post sui social, ha rivelato però di essersi sposata, pubblicando una foto del suo matrimonio con un uomo di nome Fabio Riveruzzi. I due, nel 2017, hanno avuto un figlio, Roberto Leone. Il profilo Instagram della giornalista conta oltre 49mila follower: alessandra.viero.

La carriera di Alessandra Viero

La giornalista ha lavorato per il Corriere del Veneto e nell’emittente locale Rete Veneta come conduttrice e inviata. Nel 2008 inizia a lavorare in Mediaset e dal 2011 è una delle conduttrici di punta di TGcom24. Dal 2013 fa parte della redazione di Studio Aperto, dove realizza vari servizi e conduce il telegiornale delle 12:25. Dallo stesso anno la giornalista conduce, con Gianluigi Nuzzi, il programma Quarto Grado su Rete 4. Dal 2014 conduce, ancora con Nuzzi, il programma Segreti e delitti su Canale 5.

