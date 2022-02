Alessandro Barbero chi è, età, altezza, moglie, figli, dove e cosa insegna, che liceo ha fatto, vita privata, Rai Storia. Ormai lo conoscono sempre più persone, è il professore volto di punta di Rai Storia. Le sue trasmissioni e i suoi podcast sono seguitissimi e pian piano sta conquistando fette sempre più ampie di pubblico. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, la biografia di Alessandro Barbero

Alessandro Barbero è nato a Torino il 30 aprile 1959. Allo stato attuale ha dunque 62 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. E’ alto circa 180 centimetri e il suo peso forma dovrebbe attestarsi attorno ai 75 chili.

Dove e cosa insegna, quale liceo ha fatto, la carriera del professor Alessandro Barbero

Dopo la maturità al Liceo classico Cavour, si laurea in Lettere nel 1981 con una tesi in Storia medievale presso l’Università degli Studi di Torino, con relatore Giovanni Tabacco. Consegue poi il dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1984. Nello stesso anno vince il concorso per un posto di ricercatore in Storia medievale all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dal 1998 è prima professore associato e dal 2002 ordinario di Storia medievale al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro.

Moglie, figli, Instagram, la vita privata di Alessandro Barbero

Non sono tantissime le informazioni sulla vita privata di Barbero. Si sa che è sposato con una donna di nome Flavia e che ha un figlio, nato negli anni Novanta, che ora vive a Parigi (dove fa il giornalista).

Anche lui ha un profilo ufficiale su Instagram.

Da Superquark a Rai Storia, la carriera televisiva di Alessandro Barbero

Dal 2007 collabora a una rubrica di usi e costumi storici nella trasmissione televisiva Rai Superquark. Dal 2013 al 2017 è stato membro del comitato scientifico della trasmissione Rai 3 Il tempo e la storia, mentre dal 2017 è membro di quello di Passato e presente.

Dal 2013 è conduttore del programma a.C.d.C. in onda su Rai Storia. Nello stesso canale, nel 2020 è andato in onda il documentario da lui condotto Alighieri Durante, detto Dante.

Per conoscere nel dettaglio la carriera dello storico rimandiamo alla sua pagina Wikipedia.