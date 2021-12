Alessandro Basciano chi è, età, dove e quando è nato, Clementina Deriu, fidanzata, figlio, vita privata, Instagram, Uomini e Donne, biografia e carriera. Alessandro Basciano è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il programma è in onda questa sera 20 dicembre su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è nato a Genova il 30 giugno del 1989. Ha 32 anni. Della sua biografia non si conoscono molti particolari ma dai suoi profili social emerge un grande legame con sua madre Giovanna e sua sorella Giorgia Nicole, modella che ha partecipato a diversi programmi come Ciao Darwin.

Clementina Deriu, fidanzata, figlio, dove vive, Instagram, vita privata di Alessandro Basciano

Basciano ha avuto una relazione con Clementina Deriu. I due hanno avuto un figlio, Nicolò, nato nel 2016, ma si sono lasciati dopo cinque anni di fidanzamento. Nel 2021 inizia una relazione con Erjona Sulejmani. La loro storia dura solo pochi mesi. Attualmente sembra essere single. Vive a Roma. Profilo Instagram: iam_alebasciano.

Uomini e Donne, Temptation Island: la carriera di Alessandro Basciano

A Uomini e Donne ha partecipato come corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche. Viene poi scelto per ricoprire il ruolo di tentatore del programma Temptation Island 2020. Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne ha rivelato di esssere un imprenditore. In particolare si occupa di rivendita di automobili a Roma.

Nel 2021 entra nella casa del Grande Fratello Vip.