Alessandro Borghese, chef col Covid: non ha febbre, ma le ossa rotte e dolori ai reni

Alessandro Borghese ha il Covid. Uno degli chef più famosi d’Italia (e della tv) ha raccontato su Instagram le proprie condizioni di salute. Con un post ha specificato di avere il virus. Ma è attraverso le stories che sta condividendo con i suoi follower (e sono tanti) le giornate passate in quarantena.

Per esempio ha spiegato di aver approfondito la propria competenza in materia di formiche e barriera corallina. Forse, avendo molto tempo a disposizione, sta guardando documentari a più non posso. Ed è difficile immaginare che, nella vita quotidiana, una persona così impegnata possa avere tanto libero.

Alessandro Borghese ha il Covid: il post su Instagram

Questo il post che chef Borghese ha pubblicato su Instagram. “Ho il Covid. Da cinque giorni sono chiuso qui in mezzo alla natura. Niente febbre per il momento, che dire? Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira. È arrivato ora il caffè che è la parte più buona della giornata. Spero di levarmelo presto di mezzo perché non so più come distendermi sul letto, per i reni, mi giro e mi rigiro”.

Chi è Alessandro Borghese: mamma famosa, moglie, figlie

Alessandro è nato il 19 novembre del 1976 a San Francisco. Fin da piccolo ha amato la cucina: da piccolo si alzava presto la domenica per vedere il padre che cucinava il ragù. Oggi è noto soprattutto per il programma tv 4 Ristoranti.

Borghese ama molto la musica rock. Nel 2009 ha sposato l’ex e modella Wilma Oliverio, da cui ha avuto le sue due figlie: Arizona e Alexandra.

Alessandro è figlio di Barbara Bouchet, l’attrice italo-tedesca molto amata dal pubblico italiano. Il papà Luigi è invece un importante imprenditore napoletano.