La sera di oggi, lunedì 1 febbraio, torna su Tv8 “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”.

Chi è il conduttore Alessandro Borghese? Ecco cosa faceva lo chef prima di sbarcare in tv e chi è sua madre.

Alessandro Borghese, chi è il noto chef di Tv 8

Alessandro Borghese è sicuramente un personaggio televisivo molto amato dal pubblico italiano. Ma cosa ha fatto prima di diventare famoso? Come ha fatto a costruire questo enorme successo intorno al suo personaggio?

Alessandro è nato il 19 novembre del 1976 a San Francisco. Fin da piccolo ha amato la cucina: da piccolo si alzava presto la domenica per vedere il padre che cucinava il ragù.

Alessandro ama molto la musica rock. Nel 2009 ha sposato l’ex e modella Wilma Oliverio, da cui ha avuto le sue due figlie: Arizona e Alexandra.

Le sue prime esperienze lavorative in cucina sono iniziate imbarcandosi su una nave da crociera subito dopo aver preso il diploma. Dopo tre anni è tornato in maniera stabile sulla terra ferma ed ha cominciato a fare nuove esperienze nei posti più esclusivi del mondo: Londra, San Francisco e Parigi.

Nel 2004 è sbarcato per la prima volta in televisione nel programma “Cortesie per gli ospiti“.

Alessandro Borghese, chi è la nota mamma

Alessandro è figlio di Barbara Bouchet, l’attrice italo-tedesca molto amata dal pubblico italiano. Il papà Luigi è invece un importante imprenditore napoletano.

Alessandro, come il padre, ha uno spirito imprenditoriale. Avendo fiuto per gli affari ha aperto molto preso un locale prima di avventurarsi in una nuova apertura, quella di un pastificio artigianale.

Il tutto mentre continua a lavorare in tv, per l’esattezza su Tv 8 di Sky con il suo programma ormai diventato un cult “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”.

La sfida si gioca fra quattro ristoratori di una stessa città o area geografica. Ogni concorrente invita a cena gli altri tre che commentano e votano location, menù, servizio e conto.

A dicembre, Alessandro Borghese e la moglie Wilma Oliverio sono finiti sotto inchiesta per fatture false. Lo chef più famoso della televisione ha subito individuato il colpevole in un’intervsita al Corriere della Sera: l’ex commercialista.

Alessandro ha detto che la truffa è avvenuta da “uno di famiglia”. Un parente, insomma, o quasi. Uno di cui ci si fida. Una persona da cui non ti aspetteresti una pugnalata alle spalle.