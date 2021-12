Chi è Alessandro Borghi, età, biografia, carriera e vita privata dell’attore italiano ospite nella puntata di sabato 18 dicembre a Verissimo. Borghi sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin con Jasmine Trinca. Li vedremo di nuovo insieme al cinema dal 23 dicembre come protagonisti del nuovo film di Paolo Genovese, Supereroi.

Dove e quando è nato: biografia di Alessandro Borghi

Alessandro Borghi nasce a Roma il 19 settembre 1986, sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha 35 anni ed è alto 186 cm. Borghi è cresciuto nel quartiere Eur. Legatissimo alle sue origini, Alessandro Borghi abita ancora a Roma, alla Garbatella, nella casa che fu del nonno. Quello è il quartiere romano di origine del padre, mentre la madre è di Tormarancia.

Nel 2005, appena 19enne, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a Cinecittà, come stuntman, grazie alla passione per lo sport e le arti marziali. Ha frequentato la Scuola di recitazione Jenny Tamburi.

Diavoli, Suburra, Sulla Mia Pelle: la carriera di Alessandro Borghi

Alessandro Borghi esordisce come attore nel 2011 con il film Cinque. Poco dopo ottiene i primi ruoli da co-protagonista in Roma criminale (2013, nella parte di Marco Lanzi) e Suburra (2015, con il ruolo di Aureliano Adami detto “Numero 8”).

Nel 2016 arriva la prima nomination ai David di Donatello con Non essere cattivo. Nel 2017 vince il Nastro d’argento come migliore attore non protagonista per Il più grande sogno e Fortunata.

Nel 2019 vince il David come miglior attore protagonista per Sulla mia pelle. Nella pellicola Borghi interpreta Stefano Cucchi e Jasmine Trinca veste i panni della sorella Ilaria Cucchi.

Nel 2020 è protagonista della co-produzione internazionale Diavoli, serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera ed ambientata nel mondo dell’alta finanza londinese. Borghi recita al fianco di Patrick Dempsey e Kasia Smutniak.

Dal 23 dicembre Alessandro Borghi torna al cinema con il film Supereroi di Paolo Genovese, che lo vedrà di nuovo al fianco di Jasmine Trinca.

Fidanzata, figli: la vita privata di Alessandro Borghi

Della vita privata di Alessandro Borghi sappiamo che ha avuto una lunga relazione con la ballerina Roberta Pitrone, influencer e art director.

Poi il cuore dell’attore è stato rapito da un’altra donna bellissima: la fortunata è la modella romana Irene Forti, che vive tra Roma e Londra. Nonostante i due tengano molto alla loro vita privata sono stati spesso visti insieme e, secondo i ben informati, sembrerebbero una coppia molto affiatata.