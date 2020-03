ROMA – Alessandro Cannataro, ex corteggiatore di Uomini e donne e tentatore di Temptation Island 2019, ha annunciato su Instagram di essere positivo al coronavirus. L’ex calciatore di 25 anni è il secondo caso, dopo l’ex tronista Leonardo Grego, che risulta positivo e fa parte dei personaggi lanciati da Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi il giovane era stato poco bene e così si è sottoposto al tampone, come ha comunicato lui stesso su Instagram: “24 ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo”. Alessandro scrive nel post: “Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio. Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio che tutto passa”. Migliorano invece le condizioni di Leonardo Greco, che è uscito dall’ospedale.

Cannataro ha partecipato come corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e donne e come tentatore di Jessica Battistello nell’edizione 2019, fidanzata di Andrea Filomena, tanto che lei aveva deciso di lasciare il programma senza il compagno. Con Alessandro, però, il sentimento non è mai decollato. In compenso, Jessica e Andrea sono tornati insieme alcuni mesi dopo.

(Fonte Instagram)