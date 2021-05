Alessandro Cattaneo chi è, età, altezza, moglie Marcella Ferrari, figli, vita privata, laurea in Ingegneria elettronica, vero nome, biografia e carriera (dal profilo Twitter)

Chi è Alessandro Cattaneo età, altezza, moglie Marcella Ferrari, figli, vita privata, laurea in Ingegneria elettronica, vero nome, biografia e carriera del politico italiano. Cattaneo sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica. La trasmissione televisiva di Rete 4 condotta da Nicola Porro alle ore 21:25.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Alessandro Cattaneo

Cattaneo è nato a Rho il 12 giugno 1979 (età 41 anni). Non abbiamo informazioni né sul peso, né sull’altezza ma sappiamo che non utilizza nomi d’arte. Quindi è noto per il suo nome di battesimo. Alessandro Cattaneo è un politico italiano, eletto deputato alle elezioni politiche 2018 e sindaco di Pavia dal 2009 al 2014. Membro del Coordinamento di Presidenza di Forza Italia e dal 2021 Responsabile Nazionale dei Dipartimenti del partito.

La moglie Marcella Ferrari, i figli: vita privata di Alessandro Cattaneo

Sappiamo che è sposato con Marcella Ferrari ma non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservato. Quindi non sappiamo con esattezza se ha figli. Cattaneo partecipa a numerose trasmissione televisive ma lo fa solamente per parlare di politica che è la sua professione.

Alessandro Cattaneo e la laurea in Ingegneria elettronica con il massimo dei voti

Dopo la maturità scientifica si è laureato con 110 e lode in Ingegneria elettronica all’Università degli Studi di Pavia nel 2004. Si avvicina alla politica a 19 anni, per poi divenire a soli 27 anni coordinatore cittadino di Forza Italia. Stasera sarà tra gli ospiti di Quarta Repubblica, programma tv di Rete 4 condotto da Nicola Porro.