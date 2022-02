Alessandro Cattelan chi è, età, altezza, moglie, figli, padre, madre, Instagram, vita privata. E’ uno dei volti più familiari della tv italiana, per una vita è stato il conduttore di X-Factor ma ha fatto anche tanto altro. Andiamo a conoscere meglio la vita privata di Cattelan.

Dove e quando è nato, età, altezza, Instagram e biografia di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan è nato l’11 maggio del 1980 a Tortona. Allo stato attuale ha dunque 41 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. E’ alto 178 centimetri. Il suo peso forma è stimato intorno ai 78 chili. Da piccolo desiderava fare il calciatore, sogno che ha inseguito finché non ha deciso di dedicarsi solo alla tv.

Padre, madre, la famiglia di Alessandro Cattelan

La famiglia di Cattelan è originaria di di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. La mamma era parruchiera e il padre carabiniere.

Moglie, figli, Instagram: la vita privata di Alessandro Cattelan

Il conduttore è sposato con Ludovica Sauer. La coppia ha due figli: Nina (nata nel 2012) ed Olivia (nata nel 2016). Come tutti i personaggi famosi, ha un account ufficiale su Instagram.

La carriera di Alessandro Cattelan

In televisione esordì giovanissimo, nel 1987 come componente della giuria nel voto delle canzoni della 30ª edizione dello Zecchino d’Oro. Nel 2001 iniziò la conduzione sul canale musicale VIVA con la trasmissione Viv.it, divenuta Play It nel 2002 a seguito della trasformazione del canale in All Music.

Nel 2004 il passaggio a MTV dove fu anche conduttore del popolare programma Total Request Live. Nel 2006 iniziò a collaborare anche con Le Iene. Nel 2009 la collaborazione con Quelli che il calcio.

Dal 2011 al 2020 Cattelan è stato conduttore di X Factor. Il 6 agosto di quest’anno invece è stato pubblicato il promo di Da grande, il nuovo programma che andrà in onda su Rai 1.

Oltre alla carriera televisiva, il conduttore ha anche lavorato in radio (attualmente collabora con Radio Deejay) e ha anche pubblicato dei libri.