Alessandro Cattelan chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlie, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. Alessandro Cattelan conduce questa sera 10 maggio la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Lo show è in onda su Rai1 dalle 20:30.

Dove e quando è nato, età, biografia di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan è nato l’11 maggio del 1980 a Tortona. Ha 41 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. Da piccolo desiderava fare il calciatore, sogno che ha inseguito finché non ha deciso di dedicarsi solo alla tv. La famiglia di Cattelan è originaria di di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. La mamma era parruchiera e il padre carabiniere. In televisione fa il suo esordio giovanissimo, nel 1987, come componente della giuria nel voto delle canzoni della 30ª edizione dello Zecchino d’Oro. Nel 2001 inizia la conduzione sul canale musicale VIVA con la trasmissione Viv.it, diventata Play It nel 2002 a seguito della trasformazione del canale in All Music.

Moglie, figlie, dove vive, Instagram, vita privata di Alessandro Cattelan

Il conduttore è sposato con la modella Ludovica Sauer. La coppia ha due figlie: Nina, nata nel 2012, ed Olivia, nata nel 2016. Durante un’intervista il conduttore ha parlato del suo primo incontro, durante una partita, con la sua attuale moglie: “Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un: ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”. Cattelan vive a Milano con la sua famiglia. Account ufficiale su Instagram.

La carriera di Alessandro Cattelan

Nel 2004 il conduttore passa a MTV, dove conduce il popolare programma Total Request Live. Due anni dopo inizia a collaborare anche con Le Iene. Nel 2009 la collaborazione con Quelli che il calcio. Dal 2011 al 2020 Cattelan è conduttore di X Factor. Oltre alla carriera televisiva, il conduttore ha anche lavorato in radio (attualmente collabora con Radio Deejay) e ha anche pubblicato dei libri. Dal 2014 è diventato conduttore e protagonista di un talk show su Sky Uno intitolato E poi c’è Cattelan, per il quale vince il Premio Flaiano di televisione per la conduzione.

