Alessandro Cattelan positivo al coronavirus. Condurrà X Factor da casa?

Alessandro Cattelan, il conduttore di X Factor, è positivo al coronavirus.

A spiegarlo sui suoi social è stato lo stesso Alessandro Cattelan:

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato.

@ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.

E ora? Che fine farà X Factor?

Cattelan secondo alcune indiscrezioni potrebbe condurre le puntate da casa, come ha già fatto nei giorni scorsi Carlo Conti per Tale e Quale Show.

X Factor, meno talent e più contest l’edizione 2020

Una nuova giuria e un format che vuole essere meno talent e più contest, per X Factor 2020.

Da giovedì 17 settembre, su Sky e Now Tv ha infatti preso il via una nuova edizione del programma che quest’anno vede rivoluzionato molto del proprio DNA.

La fase delle selezioni è stata registrata senza il pubblico e al tavolo dei giurati sono seduti l’ormai veterano Manuel Agnelli, Mika, Emma e El Raton.

La fase dei live, nel rispetto delle norme anti Covid-19 è invece in programma dalla fine di ottobre. “In questi mesi abbiamo smesso di abbracciarci e di baciarci – ha detto Alessandro Cattelan, confermato alla conduzione – ma non abbiamo mai smesso di cantare”. (Fonti: X Factor, Ansa).