Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con un docu-show di 8 episodi: “Una semplice domanda”

Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con un docu-show in 8 episodi in cui il conduttore cercherà di rispondere alla domanda: “Papà, come si fa a essere felici?”. Nome del docu-show? Semplice: “Una semplice domanda”.

“Una semplice domanda” arriverà sulla piattaforma entro la fine del 2021. L’idea di questo nuovo show nasce in una sera d’estate da una riflessione di Alessandro Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina: “Papà, come si fa a essere felici?”

“Sai, essere felici… – dice Cattellan – ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo una semplice domanda?”

Per rispondere, Cattelan viaggerà in Italia e all’estero, intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione, con un tema diverso per ogni puntata.