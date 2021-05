Alessandro Cavallo chi è, età, altezza, dove è nato, fidanzata, Enula, infortunio, Amici e biografia

Chi è Alessandro Cavallo: età, altezza, dove è nato, fidanzata, Enula, infortunio, Amici e biografia del ballerino oggi, sabato 15 maggio, ospite nel salotto di Silvia Toffanin “Verissimo”, in onda su Canale 5 dalle ore 15:30.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Alessandro Cavallo

Alessandro Cavallo è nato a Latiano, vicino Brindisi, nel 1999 (ha 21 anni) ed è alto 173 cm. Da piccolo inizia a studiare danza presso l’Accademia Tresicore di Brindisi, diretta dalla maestra Antonella Di Lecce. Poi, a 16 anni, frequenta il corso di studi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. In Accademia viene scelto per interpretare il ruolo del Principe in Cenerentola (coreografia di Frédéric Olivieri). Nel 2016, a causa di un infortunio alla schiena, è costretto a fermarsi per diverso tempo. Torna in scena nel 2019 insieme al Balletto del Sud diretto da Fredy Frantuzzi.

Ad inizio 2021 è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il 9 gennaio, dopo aver battuto il ballerino Riccardo Guarnaccia, ha ottenuto la maglia nel corso della sfida, giudicata da Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Durante la penultima puntata, andata in onda sabato 8 maggio, Alessandro ha guadagnato una borsa di studio, offertagli da Karl Sydov, per lavorare in Brodway-Milano, progetto pensato per rilanciare gli spettacoli dal vivo.

Fidanzata e vita privata di Alessandro Cavallo

Della sua vita privata, invece, non abbiamo informazioni e non sappiamo dirvi se Alessandro Cavallo oggi sia fidanzato oppure single. Il ballerino infatti non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo o pubblicato foto sui social che lasciassero intendere qualcosa.

Nella scuola però il ballerino si è avvicinato a Enula Bareggi, cantante, con la quale è anche scattato un bacio. I due hanno affermato che sono presi l’uno dall’altro. Tuttavia dopo vari screzi non è ancora chiara la loro attuale relazione, anche se entrambi hanno asserito il fatto che fosse scoppiata la passione.