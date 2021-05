Chi è Alessandro Cavallo età, altezza, fidanzata, Enula, figli, vita privata, Amici 20, vero nome, biografia e carriera del ballerino. Alessandro sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Trasmissione tv che va in onda su Canale 5 dalle ore 16:00 fino alle 19 circa. Alla conduzione del programma, la bellissima Silvia Toffanin.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Alessandro Cavallo

Alessandro Cavallo è nato a Latiano, vicino Brindisi, nel 1999 (ha 21 anni) ed è alto 173 cm. Non ci sono informazioni precise sul suo peso ma dovrebbe essere intorno ai 55 kg. Per il resto sappiamo che è noto per il suo nome di battesimo. O semplicemente come Alessandro di Amici 20. Infatti non ha un nome d’arte.

La fidanzata, Enula Bareggi, i figli: vita privata di Alessandro Cavallo

Diciamo immediatamente che sappiamo poco sulla sua vita privata perché è molto riservato. E perché rispetto ad altri concorrenti di Amici 20 si è lasciato poco andare dal punto di vista sentimentale. Ma sappiamo che è stato molto vicino alla cantante Enula Bareggi, tra alti e bassi, durante tutta la durata di Amici 20. Comunque non è sposato e non dovrebbe avere figli.

Alessandro Cavallo e la popolarità raggiunta grazie ad Amici 20

Alessandro è uno di quei concorrenti di Amici 20 che non è riuscito a vincere la coppa ma che è entrato comunque nel cuore dei telespettatori. Infatti la coppa di Amici 20 è stata vinta da un’altra ballerina, Giulia Stabile, in finale contro il cantante, che è anche il suo fidanzato, Sangiovanni.