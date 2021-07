Alessandro Cecchi Paone chi è, età, dove e quando è nato, moglie, fidanzato, outing, vita privata, cosa insegna, Instagram, biografia e carriera. Il giornalista e accademico Alessandro Cecchi Paone è ospite questa sera 28 luglio del programma Zona Bianca. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi è in onda su Rete 4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, Instagram, cosa insegna, biografia di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone è nato a Roma il 16 settembre del 1961. Ha 59 anni. Consegue la maturità classica e si laurea in Scienze politiche con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Vive in Spagna, poi torna in Italia, a Milano, nel 1986. Profilo Instagram: cecchi.paone.

A Milano ha insegnato Marketing della comunicazione culturale alla Bocconi e all’Università Ca’ Foscari a Venezia. È docente di Teoria e tecnica del documentario turistico presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e per l’Università telematica internazionale UniNettuno. È docente di scrittura per la produzione documentaristica presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. E’ docente presso la facoltà di Scienze della comunicazione all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

La moglie Cristina Navarro, l’outing e il compagno Massimo Francese: dove abita, vita privata di Alessandro Cecchi Paone

Cecchi Paone nel 1993 si è sposato con la spagnola Cristina Navarro. Nel 2004, in un’intervista a Vanity Fair, rivela di essere andato a letto con il suo migliore amico. “Per sei mesi abbiamo cercato di capire cosa fosse successo. Poi ho capito quello che provavo per lui e ho raccontato tutto a mia moglie. Ance lui l’ha fatto. Se io e Cristina siamo riusciti a rimanere amici, lui ha trovato una situazione opposta. E per paura, per la sua cultura cattolica, è ‘tornato’ etero. Ora è fidanzato con una donna”.

Nel 2013 Cecchi Paone rivela di essersi fidanzato con Massimo Francese, che ha conosciuto al termine della sua storia con il personal trainer Claudio Vania Fernandes. I due si lasciano nel 2014. Vive a Milano.

La carriera di Alessandro Cecchi Paone

Fa il suo esordio in televisione nel 1977, conducendo su Rai1 un telegiornale per ragazzi. Nel 1985 è co-conduttore con Paola Giovetti della trasmissione dedicata ai fenomeni paranormali Mister O. Dal 1990 è iscritto nell’albo dei professionisti dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Nel 1992 conduce il TG2 delle 13:00 e nel 1996 passa a Mediaset per presentare Amici animali e Mediterraneo sulla rotta di Ulisse.

Dal 2001 al 2005 è alla guida di MT Channel, canale satellitare prodotto da Mediaset per Sky e ispirato al programma La macchina del tempo. Partecipa alla quinta edizione de L’isola dei famosi su Rai2. Conduce nel 2008 la nuova edizione di Scommettiamo che…?, dove viene affiancato da Matilde Brandi.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA DI ALESSANDRO CECCHI PAONE