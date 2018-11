ROMA – Alessandro Cecchi Paone insulta la figlia di Maria Monsé. Tra lui e la concorrente del Grande Fratello Vip non scorre buon sangue, anzi. Proprio Cecchi Paone durante uno dei loro scontri ha insultato la figlia della Monsé: “E’ un’attrice nana o un attore truccato da bambino”.

La sera del 5 novembre la Monsé è stata eliminata dal reality show, ma non sono mancati per lei ancora scontri con la sua acerrima rivale, la marchesa D’Aragona. Le due si sono scontrate in collegamento, con la marchesa che ha detto: “Devi stare zitta. Vorrei che pensassi ad altro oltre che a me. Sei venuta qui ed è ora che ritorni da dove sei venuta, negli Inferi. Nessuno cambia, semmai peggiora, ma rivolgermi con lei è solo che tempo perso. Ho ben altro da fare. Senza di me nella casa è durata pure troppo”.

Anche Cecchi Paone mal sopportava la Monsé, tanto da dire: “Maria, piangi tantissimo. Sei un salice piangente!”. E poi aver attaccato anche la figlia: “E’ un’attrice nana o un attore truccato da bambino. Ho detto che come nel film Fantozzi forse non esiste, è un’attrice nana o un attore truccato da bambino […]. (Ivan) sostiene che non esista, che sia un brand. E quindi abbiamo ipotizzato: lui, Ivan, che sia un brand, io che sia, come nel caso di Fantozzi, un attore o un’attrice di età ma, che in quanto nano, possa fare una bambina di 12 anni”.