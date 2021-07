Alessandro D’Amico, ex corteggiatore di Uomini e Donne, salva la sorella donandole un rene: il post su Instagram. L’annuncio di questo bellissimo gesto è stato dato dallo stesso D’Amico con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Riportiamolo di seguito.

“Una promessa che feci a me stesso.

Quando a 20 anni mi rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre.

Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare!

Questa volta ho detto no!

Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. A+

andiamo…

@federica_d.amico

Love u”.