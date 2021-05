Alessandro Di Battista chi è, età, dove e quando è nato, compagna, figli, vita privata, Instagram. Il politico e attivista Alessandro Di Battista è ospite questa sera 27 maggio del programma Dritto e Rovescio. Il programma condotto da Paolo Del Debbio è in onda su Rete4 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, Instagram, biografia di Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista è nato il 4 agosto del 1978 a Roma. Ha 42 anni. Il padre Vittorio è consigliere comunale nelle file del Movimento Sociale Italiano. Consegue la maturità presso il Liceo Scientifico Statale “Farnesina” di Roma e si laurea con lode in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo presso l’Università degli Studi Roma Tre. Consegue poi il master in Tutela internazionale dei diritti umani presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dopo gli studi Di Battista decide di trasferirsi in Guatemala per lavorare come cooperante, occupandosi di educazione e progetti produttivi nelle comunità indigene.

Nel 2008 è in Congo, Stato nel quale si è occupato di microcredito e di diritto all’alimentazione per conto dell’UNESCO. Nel 2010 è stato in Argentina, Cile, Paraguay, Bolivia, Perù, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala e Cuba, per scrivere il libro Sulle nuove politiche continentali. Dal 2011 collabora con il blog di Beppe Grillo pubblicando reportage sulle azioni dell’Enel in Guatemala. Profilo Instagram: Alessandro Di Battista (@aledibattista).

La compagna Sahra Lahouasnia e i figli: curiosità e vita privata di Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista non si è mai sposato. La sua compagna è Sahra Lahouasnia, ragazza francese di origini algerine. La coppia ha avuto due figli: Andrea, nato nel 2017, e Filippo, nato nel 2020. La nascita del secondo figlio è stata annunciata con un post sul suo profilo Instagram.

Nel 2015 Alessandro Di Battista finisce sul New York Times per una frase sulla Nigeria, citato tra le più grandi bugie dell’anno: “Nigeria, vai su Wikipedia: 60% del territorio è in mano ai fondamentalisti islamici di Boko Haram, la restante parte Ebola”. Un’affermazione giudicata ridicola dai giornalisti americani.

Alessandro Di Battista fece un provino per Amici di Maria De Filippi. “Sì, è vero, ho fatto un provino per ‘Amici’ di Maria De Filippi. Non è andata benissimo, con la politica è andata meglio”

Attività politica e giornalistica: la carriera di Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista entra nel Movimento 5 Stelle nel 2009 e diventa portavoce per il Lazio. Nel 2012 si candida alle cosiddette “parlamentarie” del Movimento, conquistando la quarta posizione per la circoscrizione Lazio 1 della Camera dei Deputati. Alle elezioni politiche del 2013 è eletto deputato. Dal 2013 al 2015 è vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari.

Nel 2016, con il Costituzione coast to coast, intraprende un tour elettorale per promuovere il “No” al referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi. Nel 2017 annuncia che non si ricandiderà in Parlamento alle successive elezioni politiche del 2018, restando comunque membro del Movimento 5 Stelle.

Durante il Governo Conte I critica in più occasioni la Lega e si oppone all’ipotesi di un’alleanza con il PD, dichiarando che il M5S dovrebbe rimanere autonomo. Nel 2021 si oppone all’ingresso del M5S in un governo guidato dall’ex Presidente della BCE Mario Draghi. Annuncia l’intenzione di abbandonare il movimento dopo oltre 11 anni tra militanza, confermando poi di non essere più iscritto alla piattaforma Rousseau e al M5S.

Dopo il mandato da parlamentare, Alessandro Di Battista collabora con Il Fatto Quotidiano, per il quale realizza dei reportage all’estero, e dal 2020 con anche con The Post Internazionale.