Alessandro Gassmann chi è, età, dove e quando è nato, Sabrina Knaflitz, figli, vita privata, dove vive, Instagram, film, curiosità, biografia e carriera. L’attore e regista Alessandro Gassmann è il protagonista della serie televisiva poliziesca I bastardi di Pizzofalcone, basata su una serie di romanzi di Maurizio de Giovanni. La terza stagione della serie è in onda questa sera 20 settembre su Rai1 dalle 21:25.

Dove e quando è nato, età, altezza, genitori, biografia di Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann, nato Gassman, è nato a Roma il 24 febbraio del 1965. Ha 56 anni. E’ alto 192 cm. Nasce dalla relazione fra Vittorio Gassman e l’attrice francese Juliette Mayniel. I due si lasciano quando Alessandro ha 3 anni. Fa il suo debutto a 17 anni nel film autobiografico Di padre in figlio, scritto, diretto e interpretato con il padre Vittorio, con il quale studia recitazione presso la Bottega Teatrale di Firenze.

Sabrina Knaflitz, figli, dove vive, Instagram, curiosità e vita privata di Alessandro Gassmann

Gassmann conosce l’attrice Sabrina Knaflitz nel 1993. Dopo diversi anni di relazione i due si sposano nel 1999. Nello stesso anno nasce il figlio Leo, che nel 2018 ha partecipato alla dodicesima edizione di X Factor. L’attore vive a Roma, in Via dei Coronari. Profilo Instagram: alessandro_gassmann_official.

Da diversi anni Gassmann è testimonial di Amnesty International. Nel 2001 posa nudo per il calendario della rivista Max ed è scelto da Yves Saint Laurent come testimonial per la campagna pubblicitaria del profumo Opium.

Per un lungo periodo della sua vita l’attore ha fatto uso di tranquillanti. Ospite di una puntata di Domenica In, Gassmann ha confessato che, a causa della paura da palcoscenico, ha avuto problemi di attacchi d’ansia.

I film, la carriera di Alessandro Gassmann

Nel 1984 Gassmann interpreta a teatro Affabulazione di Pier Paolo Pasolini e nel 1996 inizia un sodalizio artistico con Gianmarco Tognazzi in film come Uomini senza donne, Facciamo fiesta, Lovest e I miei più cari amici. Nel 1997 recita nel film di successo Il bagno turco di Ferzan Özpetek.

L’attore partecipa ad alcune fiction come Piccolo mondo antico, Le stagioni del cuore, La guerra è finita, La sacra famiglia e negli Stati Uniti al film d’azione Transporter: Extreme. Nel 2008 recita nel film Caos calmo al fianco di Nanni Moretti, vincendo il David di Donatello per il miglior attore non protagonista, il Ciak d’oro, il Nastro d’argento e il Globo d’oro della stampa estera.

Gassmann, nel 2008, adatta per il teatro La parola ai giurati di Reginald Rose, già oggetto di un film di Sidney Lumet nel 1957. Dal 2010 al 2014 è il direttore del Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni. Stabilisce poi un sodalizio artistico con l’attore e regista Massimiliano Bruno in film come Viva l’Italia (2012), Gli ultimi saranno ultimi (2015), Beata ignoranza (2017), Non ci resta che il crimine (2019) e Ritorno al crimine (2021).

Nel 2017 Gassmann dirige il film Il premio e nel 2021 presenta al Festival del cinema di Venezia il suo nuovo film, Il silenzio grande, con Massimiliano Gallo e Margherita Buy.

