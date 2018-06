ROMA – Alessandro Greco ha voluto salutare i suoi telespettatori su Instagram [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]: “Siamo partiti da Zero e Voi ci avete dato la Lode… grazie di cuore a tutti spero di “rivedervi” presto ciaooo”.

Raiuno ha però deciso di non dare seguito allo show Zero e lode nonostante buoni numeri e soprattutto un crescendo di stagione con picchi del 13% di share. Ma, a quanto pare, non solo il quiz show non ci sarà l’anno prossimo, ma potrebbe non ritrovare posto in Rai neppure Greco.

In queste ultime settimane alcune indiscrezioni hanno parlato di una possibile conduzione per Alessandro Greco de “L’Eredità” dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Ma l’ipotesi al momento sembra essere saltata.