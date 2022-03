Alessandro Roja chi è: moglie Claudia Ranieri, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Alessandro Roja: moglie Claudia Ranieri, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Roja sarà tra i partecipanti alla puntata odierna dei Soliti Ignoti su Rai 1. Alla conduzione, Amadeus. Il programma tv andrà in onda su Rai 1 alle 20:30.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Alessandro Roja

L’attore è nato il 4 giugno 1978 (età 43 anni) a Roma. Non abbiamo informazioni precise sul suo peso e sulla sua altezza. Sappiamo che stasera sarà di scena ai Soliti Ignoti su Rai 1.

La moglie e i figli, la vita privata di Alessandro Roja

Nel giugno 2013 ha sposato l’imprenditrice Claudia Ranieri, figlia dell’allenatore di calcio Claudio Ranieri. La coppia ha due figli: Orlando (nato nel novembre 2014) e Dorotea (nata nell’aprile 2019).

La carriera di Alessandro Roja

È diventato famoso come coprotagonista di Romanzo criminale – La serie (2008), miniserie televisiva ispirata alla vera storia della banda della Magliana, nel ruolo del Dandi.

A teatro, nella stagione 2012-2013, interpreta il monologo “Misterman” dello scrittore irlandese Enda Walsh, per la regia di Luca Ricci. Come scrive Wikipedia, insieme a Giampaolo Morelli, è il protagonista della pellicola dei Manetti Bros Song’e Napule, per il quale riceve la candidatura al Nastro d’argento e al Globo d’oro come migliore attore protagonista. Nel 2015 interpreta la serie TV È arrivata la felicità, al fianco di Claudio Santamaria.