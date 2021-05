Chi è Alessandro Sallusti età, altezza, ex compagna Daniela Santanchè, figli, vita privata, compagna Patrizia Groppelli, vero nome, biografia e carriera del giornalista e opinionista italiano. Sallusti sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica, trasmissione tv che va in onda su Rete 4 alle 21:20.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Alessandro Sallusti

Sallusti è nato a Como il 2 febbraio 1957. Quindi la sua età è 64 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Sappiamo che non utilizza né soprannomi, né un nome d’arte. Alessandro Sallusti è un giornalista e opinionista italiano, dal 17 maggio 2021 direttore responsabile di Libero.

La compagna Patrizia Groppelli, i figli: vita privata di Alessandro Sallusti

Per nove anni, fino al 2016, è stato legato sentimentalmente a Daniela Santanchè. Attualmente ha una relazione sentimentale con Patrizia Groppelli. Sappiamo che ha un figlio giornalista che si chiama Massimiliano. Per il resto, non è noto altro sulla sua vita privata.

Alessandro Sallusti sui social, Facebook e Instagram

Il direttore di Libero è molto attivo su Facebook, infatti la sua pagina è seguita da 82.244 follower. Mentre non sappiamo se ha una pagina ufficiale su Instagram. Esiste un profilo a suo nome ma non ha post ed è seguito da pochi follower. E soprattutto non ha la spunta blu che lo identifica come profilo ufficiale.