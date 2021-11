Alessandro Siani chi è, età, vero nome, moglie, figli, vita privata, film, carriera e biografia

Chi è Alessandro Siani: età, vero nome, moglie, figli, vita privata, film, carriera e biografia dell’attore e sceneggiatore oggi, 28 novembre, ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Dove e quando è nato, età e biografia di Alessandro Siani

Alessandro Siani, nasce come Alessandro Esposito, il 17 settembre 1975 a Napoli (età 46 anni). Comincia da giovanissimo sempre nella sua città la sua carriera da cabarettista nel Tunnel Cabaret. Ha 20 anni vince il Premio Charlot come miglior cabarettista dell’anno (1995). Dal 1998 sbarca in televisione dove raggiunge la notorietà. A teatro, nel 2004, riscuote un gran successo grazie allo spettacolo Fiesta, che viene anche prodotto e venduto in DVD. Esordisce come attore al cinema nel 2006, con il film “Ti lascio perché ti amo troppo”, che gli fa vincere il premio come miglior attore al Giffoni Film Festival. Noti anche i successi di “Benvenuti al Sud” (2010), “Benvenuti al Nord” (2012), “Il principe abusivo” (2013) e “Il giorno più bello del mondo (2019). Ha pubblicato 5 libri tra il 2010 e il 2019. A settembre 2021 è il nuovo conduttore di Striscia la Notizia con Vanessa Incontrada.

Moglie, figli e vita privata di Alessandro Siani

Riservatissimo riguardo la sua vita privata, si sa che è sposato dal 2008, con la fidanzata storica. Non si conosce il nome della moglie, ma sappiamo che insieme la coppia vive a Fuorigrotta, quartiere di Napoli, insieme ai loro due figli.

Curiosità su Alessandro Siani

Il cognome d’arte “Siani”, è stato scelto dall’artista in onore del giornalista Gianfranco Siani, giornalista assassinato dalla camorra nel 1985. E’ stato ospite al Festival di Sanremo due volte, nel 2012 nell’edizione condotta da Gianni Morandi, Rocco Papaleo, Elisabetta Canalis e Belén Rodriguez, e nel 2015 nell’edizione condotta da Carlo Conti. Ha scritto, insieme al rapper Clementino, la fortunata canzone Cos Cos Cos del 2015. Su Instagram non ha un vero e proprio accaìount personale, ma c’è una fan page autorizzata che conta più di 200mila follower.