Alessandro Sperduti chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Alessandro Sperduti: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Alessandro è l’ospite del giorno ai Soliti Ignoti, in prima serata su Rai 1. Alla conduzione, Amadeus.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Alessandro Sperduti

Alessandro Sperduti è nato a Roma l’8 luglio 1987 ed è un attore italiano. Ha quasi 34 anni, è alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Stasera farà parte del cast dei Soliti Ignoti, in prima serata su Rai 1.

La moglie e i figli, la vita privata di Alessandro Sperduti

Non dovrebbe essere sposato e non dovrebbe avere figli. Dovrebbe essere fidanzato con una ragazza di nome Lucia che è una lavoratrice del mondo dello spettacolo. E’ difficile dire altro perché è molto riservato e custodisce gelosamente la sua vita privata. Infatti, in tv o sui social non parla praticamente mai della sua vita privata.

La carriera di Alessandro Sperduti

Lavora nel cinema dove esordisce nel 2002 con il film Heaven, regia di Tom Tykwer, ma soprattutto in numerose fiction televisive di successo, tra cui: le serie Distretto di Polizia 1 e 2, Incantesimo 4 e Orgoglio capitolo secondo e terzo, Caterina e le sue figlie 2 e il film televisivo Fuga con Marlene, queste ultime del 2007.

Come scrive Wikipedia, nel 2008 e nel 2009 interpreta con successo, nella miniserie I liceali, il ruolo di Valerio, un ragazzo omosessuale. Le due stagioni della miniserie sono andati in onda in anteprima su Joi di Mediaset Premium e poi successivamente su Canale 5.

Nel 2016 prende parte alla serie Rai I Medici, nel ruolo di Piero de’ Medici. Dal 2018 è parte della serie Rai Nero a metà, nel ruolo di Marco Cantabella.