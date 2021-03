Alessandro Tersigni chi è, età moglie, figli, vita privata dell’attore ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Alessandro Tersigni, età, moglie, figli, vita privata e carriera dell’attore de Il Paradiso selle Signore ospite di Oggi è un altro giorno. L’attore Alessandro Tersigni infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Alessandro Tersigni, età e biografia

Alessandro Tersigni nasce a Roma l’11 ottobre del 1979 e ha 41 anni di età, ne compirà 42 il prossimo mese di ottobre. Nel 2007, dopo aver lavorato come vigile del fuoco per qualche tempo, ottiene notorietà perché partecipa alla settima edizione del reality show di Canale 5 Grande Fratello in cui ha ottenuto il secondo posto. Successivamente Tersigni intraprende una carriera come attore, recitando in vari film per il cinema e soprattutto in fiction televisive di Mediaset e Rai.

Dopo l’esordio cinematografico nel film Scusa ma ti voglio sposare, regia di Federico Moccia, dove ha fatto una comparsa, è protagonista del film 5 (Cinque), diretto da Francesco Dominedò. Tra i suoi lavori sul piccolo schermo, ricordiamo le serie televisive I Cesaroni, Un medico in famiglia e Il paradiso delle signore.

Moglie, figli e vita privata di Alessandro Tersigni

Dal 2007 al 2009 Alessandro Tersigni è stato fidanzato con Melita Toniolo. Poi nel 2010 Tersigni conosce quella che sarà la sua futura moglie, ovvero la ballerina Maria Stefania Di Renzo, ex concorrente della seconda edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. I due si sono sposati il 9 luglio 2016 e hanno un figlio nato nel 2017.

“Ho fatto la proposta di matrimonio a Maria Stefania sulla spiaggia di Termoli. Lei ha subito accettato ma qualche giorno dopo l’hanno chiamata per un lavoro importante, della durata di cinque anni, a Marsiglia. Mi è preso un colpo ma quando è ritornata l’ho sposata subito. Il matrimonio è stato il giorno più bello della mia vita, consiglio a tutti di sposarsi”, aveva raccontato tempo fa Alessandro Tersigni.

La filmografia di Alessandro Tersigni

Scusa ma ti voglio sposare, regia di Federico Moccia (2010)

5 (Cinque), regia di Francesco Dominedò (2011)

Noi eravamo, regia di Leonardo Tiberi (2016)

Wine to Love – I colori dell’amore, regia di Domenico Fortunato (2018)

In televisione: