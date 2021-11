Alessandro Zan chi è: dove e quando è nato, età, altezza, compagno, vita privata e carriera politica

Alessandro Zan, il deputato relatore del disegno di legge contro l’omotransfobia, sarà uno degli ospiti di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Alessandro Zan

Alessandro Zan nasce a Padova il 4 ottobre 1973 ed ha 47 anni. Il suo segno zodiacale è Bilancia. La sua altezza non è nota. Questa la sua pagina Instagram.

Zan è apertamente omosessuale e molto attivo nelle battaglie LGBT. Laureato in ingegneria delle telecomunicazioni, già negli anni degli studi si avvicina al mondo dell’attivismo e della comunità LGBT. E’ stato uno dei promotori del Gay Pride e presidente di Arcigay.

E’ noto soprattutto per aver promosso ed ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto, aperto anche alle coppie omosessuali e per essere il relatore del disegno di legge noto come Ddl Zan contro l’omofobia, la transfobia e la misoginia.

Compagno e figli: la vita privata di Alessandro Zan

Non sappiamo se attualmente nella vita di Alessandro Zan ci sia un fidanzato o un compagno, essendo Zan molto riservato.

Alessandro Zan, carriera politica

Alessandro Zan è stato assessore all’ambiente, al lavoro e alla cooperazione internazionale del Comune di Padova Candidato alle elezioni politiche italiane del 2013, risulta eletto alla Camera dei deputati nelle liste di Sinistra Ecologia Libertà. L’anno successivo abbandona Sel e aderisce al partito Democratico. Alle elezioni politiche italiane del 2018 viene rieletto alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale di Padova, come capolista del partito Democratico.

Durante gli studi superiori si avvicina ai movimenti per la pace e inizia a coltivare interesse per le tematiche sociali. Politicamente attivo all’interno del movimento LGBT, sin dai tempi dell’università, è stato promotore di manifestazioni in favore dei diritti civili, fondatore del Padova Pride Village e più tardi presidente della sezione Veneto di Arcigay.

Nel 2002 promuove e organizza il Gay Pride nazionale a Padova. Successivamente diventa il coordinatore della campagna nazionale a sostegno dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano del Pacs, l’istituto a tutela delle coppie di fatto ispirato alla normativa francese sul Pacte civil de solidarité. Per la promozione organizza una serie di manifestazioni pubbliche in Piazza Farnese a Roma

Due anni dopo, nel 2004, in occasione della festa di San Valentino, lancia la manifestazione Kiss2Pacs, bacio collettivo simbolico a favore delle unioni civili. Nel 2006 organizza la manifestazione Tutti in Pacs, nella quale vennero sposate simbolicamente le coppie di fatto presenti.