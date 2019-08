Alessia Fabiani, l’ex letterina: “Vi racconto la mia nuova vita lontana dalla Tv”

ROMA – L’ex letterina di Passaparola Alessia Fabiani, intervistata dal settimanale Chi, racconta la sua nuova vita da mamma single di due gemelli (Kim e Keira). “Ho fatto tanti errori – spiega – ma loro sono la cosa più bella e giusta che abbia mai fatto”.

“Abbiamo un rapporto splendido – continua – anche se non nascondo che crescere due gemelli da sola non è per niente facile. La storia con Fabrizio (Cherubini) è finita quattro anni fa, per il bene di tutti ho preferito mettere un punto. Sono stata molto male e non è stata una decisione facile. La vita, del resto, è anche questo”. Una separazione dolorosa quella con il padre dei suoi figli e adesso con l’amore ci va con i piedi di piombo: “C’è una persona che mi rende serena ma non potrà avere mai la priorità. Oggi voglio nutrirmi solo dell’amore di Kim e Keira”.