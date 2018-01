ROMA – Alessia Marcuzzi ha svelato che ad aver avuto la prima vera lite all’Isola dei Famosi sono state Alessia Mancini e Cecilia Capriotti.

Le due naufraghe non si sarebbero trovate d’accordo nel periodo trascorso all’interno della villa dove tutti i concorrenti sono stati per una settimana. La Mancini, ex letterina di Passaparola e sposata con Flavio Montrucchio, è tornata in tv dopo anni di assenza. La Capriotti, per parte sua, aveva già preso parte al reality Jump ed è attrice e indossatrice.

Non è ancora chiaro che cosa le abbia portate alla lite. Le naufraghe infatti non sono state interpellate sulla vicenda ma probabilmente sono state riprese. Sebbene non lo sapessero, infatti, i naufraghi hanno vissuto nella villa vicino alla spiaggia spiati da telecamere nascoste.