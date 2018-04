ROMA – Puntata di Verissimo completamente dedicata all’Isola dei famosi con tanti ospiti in arrivo nel salotto di Silvia Toffanin. Oltre ai finalisti in studio si sono avvicendati anche gli ultimi eliminati che ancora non hanno raccontato la loro esperienza a Verissimo.

Tra questi anche Alessia Mancini, l’ex velina di Striscia la Notizia e moglie di Flavio Montrucchio, l’ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, entrando nel programma dopo l’abbandono volontario da parte di Filippo Nardi e portando a casa il titolo.

Nella puntata di oggi, sabato 21 aprile, di Verissimo la showgirl ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Durante l’intervista la conduttrice ha anche chiesto all’ex naufraga di raccontare il rapporto con i suoi genitori.

“Sono una persona determinata ma anche fragile e forse per coprire queste fragilità che sono diventata così determinata. – dichiara la showgirl a Silvia Toffanin, che aggiunge – Leggere i complimenti delle donne mi ha fatto sentire bene”.

Alessia è scoppiata in lacrime mentre rivelava un momento molto triste della sua infanzia, quella della fine del matrimonio dei suoi genitori: “Un dolore che spero di non dover dare mai ai miei figli. Per ora io e Flavio Montrucchio siamo innamoratissimi, oggi più che mai”. E ancora: ”Sono molto fortunata sotto il profilo familiare e la famiglia bellissima che ho, oltre al meraviglioso rapporto con mio marito (Flavio Montrucchio, ndr) sono stati oggetto di invidia da parte degli altri (…) Mi piacerebbe capire da dove arriva tanto odio”, si è chiesta l’ex velina.