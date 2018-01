ROMA – “Non so dire come mi sento, faccio prima a farmi una foto davanti allo specchio”. E’ il post di Flavio Montrucchio, 42 anni, poche ore dopo la partenza della moglie, Alessia Mancini, verso l’Isola dei famosi.

Poco dopo è arrivato un secondo post, altrettanto nostalgico. “Vederti andar via è stata la cosa più dolorosa che mi è capitata…. Ma facciamo il tifo per te! Ti aspetteremo per continuare insieme”. A corredo del messaggio, pubblica uno scatto in cui si immortala mentre accompagna i loro bimbi (Mya, 10 anni, e Orlando, 6, ndr) a scuola.

Sposati dal 2003, Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. E il reality show di Canale 5 sarà la prima occasione che li vedrà separati.

“Spesso mi hanno chiesto come faccio a essere ancora sposato con la stessa donna, cosa che, a chi lavora nello spettacolo, sembra incredibile – ha raccontato lui – Non lo so, forse dipende davvero dal fatto che mi sento prima di tutto una persona come tutte le altre. E sono sicuro che anche Alessia si senta così”.