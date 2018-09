Alessia Mancini a Vieni da me in lacrime: ecco perché

ROMA – Alessia Mancini ospite insieme al marito Flavio Montrucchio della trasmissione Vieni da me di Caterina Balivo si commuove in televisione. La showgirl si è emozionata per il racconto di una donna che ha voluto ringraziare il suo Flavio, di cui era fan insieme al padre prima che questo morisse.

La signora Rossella ha raccontato in studio che sia lei che il padre erano grandi sostenitori di Flavio Montrucchio nella sua esperienza al Grande Fratello. Il padre in quel periodo fu colpito da un infarto ed entrò in coma, così la donna iniziò a registrare la voce dell’ex gieffino e fargliela ascoltare. Il giorno in cui Montrucchio vinse il Grande Fratello, il padre aprì gli occhi per qualche minuto ascoltando la sua voce e poi morì.

“Mi hai regalato sei minuti di vita di papà”, ha detto la signora Rossella a Flavio, visibilmente emozionato, mentre la moglie Alessia ascoltava in lacrime. E la Balivo ha commentato: “Noi in tv ridiamo, scherziamo… Ma a casa c’è chi ci segue. A volte facciamo sorridere, ma a volte serviamo…”.